Diaconi: mons. Pennisi (Monreale), “essere immagine di Gesù Cristo servo e ricordare l’importanza del servizio che i seguaci del Signore devono donarsi a vicenda”

“Il compito dei diaconi, fortificati dal dono dello Spirito Santo, è di essere immagine di Gesù Cristo servo e di ricordare l’importanza del servizio che i seguaci del Signore devono donarsi a vicenda”. Lo ha detto l’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, responsabile della pastorale della salute della Conferenza episcopale siciliana, durante l’omelia della celebrazione eucaristica che ha presieduto in cattedrale nell’ambito del convegno nazionale dei diaconi. Il presule, dopo avere presentato i mosaici che ornano la basilica, ha indicato l’importanza del ruolo svolto da Maria. “La Madonna, umile serva del Signore, è un’icona in cui ogni cristiano e ogni diacono deve specchiarsi. Proprio per il suo servizio al ministero di redenzione, Maria è elevata al trono regale”, ha detto mons. Pennisi, che ha parlato anche delle difficoltà vissute oggi dall’Europa. “Abbiamo perso qualcosa che a Monreale ancora c’è: la capacità di vivere nello sguardo, di stare nella visione”. Infine, un pensiero al beato Pino Puglisi, che ha celebrato la sua ultima Eucarestia nella cattedrale di Monreale assieme ai ragazzi di cui era guida. “Dobbiamo scoprire qual è il nostro posto nel mondo e aiutare gli altri affinché lo possano trovare”.