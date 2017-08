Avvenire: la prima pagina di domani 4 agosto. “Fabbriche disarmate”, codice di condotta Ong, economia

“Fabbriche disarmate” è il titolo di apertura di “Avvenire” di domani, dedicato a un reportage sulla Rwm, la fabbrica tedesca di missili insediata nel Sulcis, per la quale si tenta una (difficile) riconversione al civile, e al caso della Banca Valsabbina attraverso la quale passano i pagamenti per le armi destinate ad alimentare la guerra nello Yemen.

Ancora, l’invito della Commissione europea alle Ong a firmare il codice di condotta. Tema al quale è dedicato anche l’editoriale di Marco Impagliazzo dal titolo “Morti in mare e deficit di umanità. Il vero allarme”. Collegato il caso del ragazzo italiano di colore che si è vista negare l’assunzione come cameriere in Romagna a causa del colore della sua pelle.

Una fotocronaca dà poi conto dell’intesa, quasi raggiunta, sulla riforma del settore dell’azzardo in Conferenza Stato-Regioni. Infine, i temi economici con il ministro Padoan che chiude all’ipotesi di taglio dell’Irpef nella prossima lege di bilancio.