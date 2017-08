Austria: all’abbazia benedettina di Admont la popolare festa del “Klostermarkt in Rosarium”

Come ogni anno l’abbazia benedettina di Admont accoglierà il 5 e il 6 agosto la popolare festa del “Klostermarkt in Rosarium”, la mostra mercato dei prodotti dei monasteri e conventi austriaci e dei Paesi confinanti. Per il 2017 ospiti d’onore saranno i monasteri ungheresi, capitanati dalla storica abbazia di Pannonhalma, cuore della fede magiara, famosa per i suoi prodotti realizzati con le erbe medicinali della steppa. Tra i monasteri austriaci l’abbazia di Seitenstetten presenterà i suoi libri in carta tirata a mano, i suoi elisir e liquori, il Monastero di St. Paul i prodotti di pane cotto in un forno millenario e i mieli floreali, per accompagnare magari il formaggio dal caglio segreto del monastero di Schlierbach. E non mancheranno, per concludere un ideale percorso gastronomico austriaco, i famosi dolci dell’abbazia agostiniana di Sankt Florian che delizieranno le migliaia di visitatori previsti nella due giorni claustrale. Saranno presenti anche alcuni monasteri e chiese tedeschi, ospiti abituali del “Klostermarkt”, come la Kirchenladen di Tuntenhausen, con i suoi manufatti in cera e ceramica, oltre ai diffusori di incenso. Prevista la presenza anche di produttori locali di vino e sidro da accompagnare con le ciambelle di segale al caffè tipiche della Stiria. L’organizzazione dei padri benedettini di Admont apre le porte della chiesa dell’abbazia a serate musicali offerte da musicisti ungheresi e dalla banda di Admont e propone visite nelle sale gotiche e nell’antica biblioteca ricca di codici miniati. Percorsi differenziati e un parco giochi a tema medievale permetteranno anche ai bambini di godere della due giorni di festa monastica.