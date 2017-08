Università pontificie romane: al via a novembre un “joint diploma” in ecologia integrale

“L’alleanza per la cura della casa comune”. Si chiama così il joint diploma in ecologia integrale attivato dalle Università pontificie romane in risposta alla forte richiesta che papa Francesco rivolge a tutte le persone di buona volontà nell’enciclica “Laudato si’”, dove afferma che “ci troviamo davanti ad una sfida educativa” (Laudato si’, n. 209). A partire dall’anno accademico 2017-2018 sarà dunque attivo un percorso formativo quinquennale in materia – coordinato da p. Prem Xalxo – alla cui docenza contribuiranno professori delle diverse istituzioni, suddiviso in diplomi annuali. Obiettivo dell’iniziativa – aperta anche a studenti non iscritti alle facoltà aderenti, pur con una spesa di iscrizione maggiore – “diffondere la visione e la missione che Laudato si’ affida alla Chiesa tramite la formazione – si legge in una nota – in questo modo si potrà far fronte con profonda cognizione di causa alle urgenti richieste contenute nella predetta Enciclica”. Destinatari della proposta: studenti delle varie Facoltà pontificie e degli Istituti superiori di scienze religiose, sacerdoti e membri dei vari ordini religiosi e congregazioni, professionisti delle diverse aree, operatori pastorali e sociali. Durante questo primo anno tutte le lezioni si svolgeranno presso la Pontificia Università Gregoriana. Sei moduli, corrispondenti ai sei capitoli della “Laudato si'”, che corrispondono a 24 ore di lezioni il secondo giovedì di ogni mese (ore 15 – 18.15), dal 9 novembre 2017 al 10 maggio 2018. Fra i temi trattati, la casa comune, il Vangelo della creazione, la radice umana della crisi ecologica, l’ecologia integrale, educazione e spiritualità teologica. Proposti anche dei laboratori.