Terra Santa: p. Neuhaus si dimette da coordinatore della pastorale migranti. Mons. Pizzaballa, “gratitudine per gli anni di servizio resi alla comunità”

padre David Neuhaus

“Gratitudine per gli anni di servizio resi alla comunità” è stata espressa oggi dall’amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, in una lettera indirizzata a “tutti i sacerdoti che prestano servizio nella pastorale dei richiedenti asilo e dei migranti (Cpam), a tutti i fedeli migranti e lavoratori stranieri in Israele, a tutte le suore, i volontari e gli operatori pastorali, a tutte le nostre comunità in Israele”, in seguito alle dimissioni di padre David Neuhaus quale coordinatore del Servizio per la pastorale dei migranti e dei richiedenti asilo (Cpam). “Desidero esprimere pubblicamente la mia gratitudine e quella di tutta la diocesi per questi anni di servizio reso da padre David alla comunità, durante i quali il Cpam è divenuto un importante punto di riferimento, strutturato ed efficiente, per la vita di migliaia di fedeli, molti dei quali si trovano in condizioni sociali assai difficili. È importante – sottolinea mons. Pizzaballa – che l’eredità che padre David ci lascia, fatta di volontari, di attività e di passione per la comunità e per la Chiesa, sia conservata e investita per il futuro. Sono sicuro di poter contare sul vostro appoggio e sulla vostra collaborazione. Presto – conclude la lettera – sarà nominato un nuovo coordinatore. Auguriamo a padre David ogni bene per le sue nuove attività”.