Santa Sede: il card. Turkson sarà a Expo 2017 ad Astana (Kazakhstan) dal 30 agosto al 4 settembre

Card. Peter Kodwo Appiah Turkson

Dal 30 agosto al 4 settembre il card. Peter K.A. Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, si recherà ad Astana, in Kazakhstan, per partecipare all’Expo 2017. La manifestazione, che si concluderà il 10 settembre, è dedicata al tema“Future energy”. La Santa Sede è presente con un proprio padiglione intitolato “Energy for the common good: caring for our common home”. Il card. Turkson, nominato lo scorso anno Commissario per la partecipazione della Santa Sede all’Expo 2017, sarà accompagnato dal nunzio apostolico nel Paese, mons. Francis A. Chullikatt, da esponenti della Chiesa locale e da personale del dicastero. Il 31 agosto alle 16.00 (ora locale) il card. Turkson parteciperà a una conferenza interreligiosa presso il Palazzo della Pace e della Riconciliazione a Astana. L’evento è curato dal Dicastero, con l’ausilio del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso e della Nunziatura apostolica in Kazakhstan. Vi prenderanno parte anche rappresentanti dell’islam, della religione ebraica e di varie confessioni cristiane. In concomitanza con la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, il 1° settembre alle ore 11.00, alla presenza del card. Turkson e del vice-commissario, padre Guido Trezzani, direttore di Caritas Almaty, si terrà presso il Media Center di Expo una conferenza stampa per illustrare i contenuti e il percorso artistico del padiglione vaticano. Verrà inoltre annunciato il programma del National day della Santa Sede il 2 settembre e sarà presentato un progetto legato all’uso sostenibile dell’energia e all’integrazione sociale, in particolare di bambini orfani e disabili, che verrà realizzato dalla Chiesa cattolica in Kazakhstan. Il 2 settembre alle ore 15 interverranno il card. Turkson, Kassym-Jomart Tokayev, presidente del Senato della Repubblica del Kazakhstan, e mons. Tomasz B. Peta, arcivescovo metropolita dell’Arcidiocesi di Maria Santissima in Astana, che darà lettura del Messaggio del Papa per Expo 2017. Il 3 settembre alle ore 16 presso la Nazarbayev University, si terrà infine una conferenza intitolata “Energy for our Common Home”, organizzata dal Dicastero, in collaborazione con l’Università.