Reddito di inclusione: don Colmegna, “è inadeguato ma primo passo significativo”

“È un contributo piccolo e inadeguato per rispondere alla grande lotta contro la povertà” ma è anche “importante e significativo perché è un primo passo che dà dei contributi economici legati però ad un percorso personalizzato di inserimento sociale che dovrebbe lasciare sul territorio anche degli investimenti riguardanti gli assistenti e i servizi sociali”. Così il presidente della Fondazione della Casa della Carità (voluta dal cardinale Martini), don Virginio Colmegna, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, ha commentato l’approvazione da parte del governo del reddito di inclusione, lo strumento di contrasto alla povertà.

“È una valutazione positiva – ha aggiunto don Colmegna – anche se è solo l’inizio e non è ancora una misura sufficiente. L’alleanza contro la povertà significa mettere al centro questa questione che è di grande rilievo sociale. E’ finalizzato affinché ci sia un inserimento in tempi determinati per non aver più bisogno di aiuto ma vivere in autonomia. Questa è una scelta ideale e culturalmente significativa. E’ un primo passaggio che va totalmente verificato ma che deve essere assolutamente esteso”.