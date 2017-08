Reddito di inclusione: De Palo (Forum famiglie), “ben venga” ma serve “giustizia fiscale per tutte”

“Ben vengano le misure che aiutano le famiglie più deboli”. Commenta così il presidente del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, l’approvazione da parte del governo del Reddito di inclusione e contrasto della povertà (Rei). “Tuttavia – aggiunge – occorre finalmente procedere con misure strutturali e organiche, come il Fattore Famiglia, che prevede un assegno agli incapienti che può facilmente configurarsi come Reddito di inclusione, ma in un quadro normativo più equilibrato. Inoltre da tempo vengono indicati, da noi e molti altri, i limiti dell’Isee come strumento di misurazione dello stato di indigenza delle famiglie”. “Ci auguriamo – prosegue De Palo – che l’ormai prossima Conferenza nazionale della famiglia e la discussione parlamentare sulla legge di stabilità possano dare delle indicazioni sui correttivi da applicare all’Isee e suggerire risposte più incisive alla situazione di famiglie che rischiano di precipitare nella povertà anche per la sola nascita di un figlio”. Per il presidente del Forum “l’obiettivo di tutti non può che essere quello di andare oltre l’assistenza e arrivare ad una fiscalità che tenga conto delle difficoltà delle famiglie. L’interesse non è delle sole famiglie, ma dell’intero sistema Paese. Una lezione che all’estero è stata meglio e più sollecitamente compresa”.