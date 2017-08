Parlamento Ue: in agenda Brexit, risposta alla disoccupazione giovanile, fondi per i terremotati

(Bruxelles) Alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, nell’agenda Ue si ritrovano gli stessi temi lasciati a luglio. Domani, mercoledì 30 agosto, il coordinatore del Parlamento europeo per la Brexit, Guy Verhofstadt, aggiornerà i membri della commissione Occupazione “sullo stato dell’arte e sui prossimi passi dei negoziati, con particolare attenzione ai temi del lavoro e delle politiche sociali”. I deputati della commissione Agricoltura saranno invece aggiornati dalla Commissione Ue sull’uso illegale di sostanze contenenti fipronil (insetticida) nell’allevamento di galline ovaiole e sulle conseguenze per la catena alimentare. Sempre domani la commissione Bilancio dell’Euroassemblea “dovrebbe sbloccare ulteriori 500 milioni di euro per contrastare la disoccupazione giovanile, secondo gli accordi raggiunti con il Consiglio nei negoziati sul budget Ue 2017”. I deputati di tale commissione dovranno anche approvare l’utilizzo di 1,2 miliardi di euro dal Fondo di solidarietà Eusf “per aiuti alla ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in seguito ai terremoti del 2016 e 2017”. “Si tratta – spiega il sito dell’Europarlamento – della somma più alta mai mobilizzata dal Fondo in un’unica soluzione”.