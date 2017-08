Myanmar: Ucanews, vescovi consigliano al Papa di non usare il termine “Rohingya” durante la visita

La Conferenza episcopale del Myanmar ha suggerito a Papa Francesco di non usare il termine “Rohingya” durante il viaggio apostolico in Myanmar dal 27 al 30 novembre prossimo. Ne dà notizia l’agenzia cattolica asiatica Ucanews. “Abbiamo solo detto che la parola Rohingya è un tema sensibile nel Paese e sarebbe meglio non usarla durante la visita”, ha detto monsignor Alexander Pyone Cho, arcivescovo di Pyay, la diocesi dello Stato Rakhine abitato dalla minoranza musulmana Rohingya perseguitata dal governo.