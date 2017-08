Mostra del cinema: FEdS e “Rivista del Cinematografo”, gli appuntamenti al Festival di Venezia

Dal 30 agosto al 9 settembre 2017 la Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) sarà al Lido di Venezia per seguire la 74ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale di Venezia. Come ogni anno FEdS sarà presente con un proprio spazio allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, dove si svolgeranno incontri con autori e attori, dibattiti su tematiche sociali e di attualità rilette in chiave cinematografica, workshop e press junkets. Inoltre, la redazione della “Rivista del Cinematografo” seguirà in diretta tutta la manifestazione, con servizi in tempo reale su Cinematografo.it e sui propri canali social.

Tra i tanti appuntamenti in cartellone si segnala in primis il Premio “Robert Bresson”, domenica 3 settembre ore 11, che verrà assegnato al regista italiano Gianni Amelio. Il riconoscimento FEdS ha il patrocinio della Segreteria per la Comunicazione e del Pontificio Consiglio per la Cultura della Santa Sede. La cerimonia sarà presentata da Tiziana Ferrario (Tg1 Rai).

Ancora, sabato 2 settembre alle ore 15 verrà illustrata la ricerca “I giovani e il cinema. Presenza in sala, i generi preferiti, le serie tv, la fruizione in rete. I dati del Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo”. Molti gli interventi, tra cui: Alessandro Rosina (Università Cattolica, curatore), Paolo Baratta (presidente La Biennale), Nicola Borrelli (direttore cinema Mibact) e Francesco Rutelli (presidente Anica). Presenta Lorena Bianchetti, conduttrice di “A Sua Immagine” Rai Uno.

L’8 settembre, alle ore 12, Tv2000 sarà presente nello stand FEdS per rivelare in anteprima il palinsesto cinematografico stagione 2017-18. In generale, per conoscere e scaricare il calendario degli eventi FEdS alla Mostra del Cinema della Biennale di Venezia: clicca qui