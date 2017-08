Mostra del cinema: Acec e Ancci, le iniziative al Festival di Venezia

Al via domani, 30 agosto, la 74ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (30 agosto – 9 settembre 2017). L’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec) e l’Associazione nazionale dei circoli cinematografici italiani (Ancci) saranno al Lido di Venezia con un proprio stand per seguire tutto il Festival, i film in cartellone, ma anche per organizzare una serie di appuntamenti per gli addetti ai lavori.

Acec e Ancci, con le proprie testate di riferimento “SdC” e “Film Cronache”, e con la collaborazione di altri critici e esperti di cinema, proporranno quotidianamente l’analisi dei film in Concorso e nelle altre sezioni del Festival, approfondimenti che saranno disponibili sui propri portali, ma anche video-recensioni sul canale YouTube e sugli altri social media.

L’Ancci, per l’edizione 2017 della Mostra, ha messo a disposizione sia dei soci dei Circoli del cinema che dei volontari delle Sale della Comunità gli Accrediti Cinema. Saranno, pertanto, alla Mostra di Venezia ben 120 accreditati in rappresentanza delle due realtà associative.

Sarà inoltre l’occasione per partecipare a incontri dedicati alla Nuova Legge Cinema e alla prossima pubblicazione dei Decreti Attuativi. In particolare, si segnalano due momenti che avranno luogo sulla terrazza del Patronato San Pio X (Riviera S. Maria Elisabetta, n. 3): sabato 2 settembre ore 20.30-22 – dove interverrà anche don Adriano Bianchi, presidente ACEC-Sdc – e giovedì 7 settembre dalle ore 21 alle ore 22.