Diocesi: Trani, dormitorio per senzatetto in ricordo di mons. Pichierri. Losappio (portavoce curia), “vita nel segno della carità”

“L’esigenza a Trani di un dormitorio c’era da anni e ha saputo coltivarla cogliendo tutte le opportunità possibili”, dice il portavoce della diocesi di Trani Riccardo Losappio. Il nuovo dormitorio per senza fissa dimora che sarà inaugurato domani in ricordo di mons. Pichierri, infatti, sarà coordinato dalla Caritas diocesana in collaborazione con l’associazione onlus “Promozione sociale e solidarietà” ed è diventato realtà grazie ai fondi dell’otto per mille e a un progetto straordinario della Caritas. Metà del costo totale, utilizzata per acquistare gli arredi, però è stata reperita in occasione del 25° dell’ordinazione episcopale dell’arcivescovo e da varie donazioni da parte dei fedeli: “In quell’occasione mons. Pichierri – continua Losappio – ha chiesto che chiunque volesse fare doni per lui avrebbe dovuto dirottarli e devolverli per l’acquisto delle necessità del dormitorio. Il suo è stato un episcopato attivo a tutto tondo. Ha istituito nuove parrocchie, sessantotto ordinazioni sacerdotali diocesane, una ventina di ordinazioni religiose, opere nel segno della carità e ultima quella del dormitorio”. Per questo il suo ricordo guiderà sempre la diocesi: “I sacerdoti diocesani hanno detto di pregare per il nostro arcivescovo ma anche che il nostro pastore ci protegga e che dall’alto aiuti a migliorare questa diocesi sempre più secondo lo spirito di Cristo. Del resto il suo motto era ‘oportet illum crescere’. E attorno a questo orizzonte ideale ha dipanato il suo episcopato in questi diciassette anni”.