Diocesi: Trani, domani inaugurazione dormitorio per senzatetto in ricordo dell’arcivescovo Pichierri

All’arcivescovo Giovan Battista Pichierri sarà intitolato il nuovo dormitorio per persone senza fissa dimora di Trani che sarà inaugurato domani alle 18 dal cardinale Francesco Monterisi, arciprete emerito della Basilica papale San Paolo fuori le Mura in Roma. Con sede presso il centro della Caritas diocesana, l’inaugurazione precederà di due ore le celebrazioni del trigesimo della sua scomparsa avvenuta lo scorso 26 luglio. “La gente voleva bene a monsignor Pichierri perché accoglieva tutti – afferma il portavoce della diocesi, il diacono Riccardo Losappio –. Chiunque gli telefonasse per un incontro, lui prendeva l’agenda e lo fissava. In una delle sue ultime affermazioni, durante un incontro comunitario, diceva che non aveva mai voluto un segretario personale per non privarsi del contatto diretto con la gente. Per questo domani in occasione dell’inaugurazione del dormitorio e delle celebrazioni in sua memoria sono sicuro che la diocesi risponderà convinta e in maniera forte, proprio perché si è fatto voler bene”. Gli eventi di domani ricadono nel giorno del 50° anniversario di sacerdozio di Pichierri, per il quale aveva da tempo preparato un programma di celebrazioni per ringraziare il Signore. “La celebrazione del suo cinquantesimo – continua Losappio – sarebbe infatti stata preceduta il 24 agosto da un’adorazione in tutte le parrocchie delle diocesi di preghiera per l’arcivescovo e da altre celebrazioni presiedute da vescovi del luogo”.