Diocesi: Terni, premio “Elpidio Di Marchi” ai volontari della mensa “San Valentino” della Caritas

Nell’ambito dei festeggiamenti patronali nella parrocchia di Rocca San Zenone, frazione di Terni, venerdì 1° settembre, alle 21 nella chiesa di san Giovanni, si svolgerà la serata dedicata al premio “Elpidio Di Marchi”, riconoscimento che viene conferito a coloro che si sono distinti per l’impegno sociale e umanitario. Quest’anno il premio è stato assegnato ai volontari della mensa per i poveri “San Valentino” della Caritas diocesana. “Il premio, giunto alla X edizione, fiore all’occhiello dei vari momenti celebrativi – spiegano i promotori – si concretizza in una targa conferita di anno in anno ad un’associazione che svolge attività di volontariato nel territorio ternano”. “Quest’anno – prosegue la nota – avendo posto la dovuta attenzione alle parole di Papa Francesco con le quali ha istituito la Giornata mondiale dei poveri ‘perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi’, il comitato ha ritenuto di assegnare il premio ai volontari della mensa ‘San Valentino’ che quotidianamente si impegnano ad accogliere e a portare sollievo al grido dei poveri”. Alla serata interverranno don Salvatore Ferdinandi, vicario generale della diocesi, il direttore della Caritas diocesana, Ideale Piantoni, e Fernanda Scimmi, responsabile della mensa “San Valentino”. Oltre alla relazione sul tema della carità, proposta da don Ferdinandi, verranno presentate le testimonianze di alcuni volontari.