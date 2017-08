Diocesi: San Marino, domenica 3 settembre al Parco delle Querce di Carpegna la Giornata per la custodia del creato

La diocesi di San Marino-Montefeltro celebrerà la Giornata nazionale per la Custodia del creato con un’iniziativa che sarà ospitata domenica 3 settembre presso il Parco delle Querce di Carpegna (Pu). Dopo il ritrovo e l’accoglienza in programma dalle 15.30, alle 16 il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, presiederà la celebrazione eucaristica. Il tema scelto dai vescovi italiani per la celebrazione della 12ª Giornata nazionale per la Custodia del creato – si ricorda in una nota diffusa dalla diocesi – è “Viaggiatori sulla terra di Dio”. “Terra di Dio” – prosegue la nota – “richiama l’origine del creato, prima espressione della misericordia divina, donata all’uomo per essere coltivata e custodita” mentre “l’idea del ‘viaggiatore’ richiama la tradizione cristiana che attribuisce al viaggio la metafora dello svolgersi dell’esistenza umana”. “Il 2017 è stato indicato da parte della comunità internazionale come l’anno del turismo sostenibile”. “La sfida per i vescovi – conclude la nota – è quella di far crescere un turismo capace di contribuire alla cura della casa comune e della sua bellezza, favorendo forme di ospitalità che impattino il meno possibile sull’ambiente, evitando sprechi di energia e di cibo, limitando il consumo del suolo, educando alla sobrietà godendo delle bellezze della natura e della cultura, promuovendo la mobilità sostenibile”.