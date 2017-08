Diocesi: Mazara del Vallo, a fine settembre riparte la Scuola teologica diocesana

Ripartirà il 30 settembre la Scuola teologica diocesana di Mazara del Vallo, giunta al suo terzo anno d’attività. “La Scuola di formazione teologica – spiega il direttore, don Pino Biondo – è un’occasione nel nostro territorio di formazione umana, spirituale, teologica, ministeriale per tutti”. “La teologia, inserita in un contesto vitale e testimoniale più ampio, ci muove a essere cristiani credibili e più conformi a Cristo, sempre più fedeli alla Chiesa e alla sua missione e inseriti pienamente nella storia e nella vita del mondo”, aggiunge il direttore. La Scuola, che è rivolta agli operatori pastorali ma anche a chi avverte il bisogno di approfondire la propria fede, è strutturata in cinque aree di formazione: biblico, antropologico, teologico, liturgico, pastorale. “Per iscriversi alla Scuola – si legge in una nota – non è necessario un titolo di studio specifico; non viene rilasciato alcun titolo di studio, ma un attestato di frequenza, se non si sostengono i colloqui-esami, o di partecipazione, se si sostengono i colloqui-esami necessari per il mandato pastorale e per il conferimento dei ministeri”. Previsto un triennio di formazione fondamentale e un biennio di formazione pastorale e spirituale. “Il primo – precisano i promotori – è destinato a tutti, e in particolare, a coloro che desiderano offrire un servizio e assumersi responsabilità pastorali nella comunità ecclesiale. Il secondo, aperto a tutti, è obbligatorio per coloro che si preparano a vivere un ministero istituito o a ricevere l’ordinazione diaconale”. Le pre-iscrizioni si possono effettuare fino al 10 settembre, compilando il modulo sul sito diocesimazara.it, nella sezione “formazione”.