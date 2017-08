Diocesi: Mantova, due iniziative per la Giornata per la Custodia del creato

Sono due le iniziative in programma nella diocesi di Mantova per la 12ª Giornata per la custodia del Creato in programma il 3 settembre sul tema “Viaggiatori sulla terra di Dio”. Gli eventi sono promossi dalla Caritas diocesana, in collaborazione con il Centro di pastorale sociale e del lavoro. Il primo è lo spettacolo “Blue revolution: l’economia ai tempi dell’usa e getta”, in scena al cinema Mignon venerdì 1° settembre alle 21. “A partire da alcuni studi scientifici e attraverso il linguaggio pungente dell’ironia – si legge in una nota – il testo fa riflettere sulla situazione attuale e propone alcuni semplici rimedi per un futuro sostenibile”. L’ingresso della serata è gratuito fino a esaurimento posti (è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo pastoralesociale@diocesidimantova.it). Il secondo appuntamento si terrà venerdì 15 settembre, alle 21, presso la sala delle Capriate del Centro sant’Andrea, quando Simone Morandini, teologo della Fondazione Lanza di Padova, e Giacomo Grassi, dottore di ricerca in ecologia forestale e funzionario scientifico della Commissione europea presso il Centro comune di ricerca, dialogheranno sul tema “Il cambiamento climatico: una sfida etica e politica”. “L’obiettivo della serata – spiegano i promotori – è spingere ad una riflessione sul riscaldamento globale del pianeta, da un punto di vista che coniuga l’ottica teologica e le conoscenze scientifiche, per capire come attuare stili di vita individuali e comunitari più rispettosi dell’ecosistema”.