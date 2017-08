Diocesi: L’Aquila, l’arcivescovo Petrocchi invita il Papa per l’apertura del cantiere del duomo

Invitare papa Francesco a L’Aquila, in occasione dell’apertura del cantiere del duomo di san Massimo, danneggiato dal sisma del 2009 e non ancora ricostruito. È il desiderio espresso ieri sera dall’arcivescovo dell’Aquila, mons. Giuseppe Petrocchi, al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, al termine della celebrazione per la Perdonanza Celestiniana. A darne notizia oggi al Sir è don Claudio Tracanna, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi. “La pregherei – ha detto Petrocchi rivolgendosi a Bassetti – di portare il nostro saluto al Papa, un saluto da figli. L’Aquila è una città che ha sempre sentito forte il legame con il successore di Pietro. Gli dica pure che noi saremmo contenti se lui venisse, in occasione dell’apertura dei lavori del duomo. L’Aquila lo sente già qua. Spesso mi viene chiesto il giorno in cui il Papa potrà venire. Rimbalzo questa domanda a Lei, Eminenza, sapendo che ha il modo di arrivare dritto al cuore del Santo Padre. Porti, per favore, il cuore dell’Aquila al Santo Padre”.

“Il vostro vescovo – ha risposto il cardinale – mi ha detto di essere ambasciatore presso Pietro che guida la barca della Chiesa. E io cercherò di adempiere questo mandato che mi hai affidato non singolarmente ma come Pastore di questo meraviglioso popolo. E vi faccio un augurio – ha concluso il presidente della Cei – che sottolineo con le Parole del Vangelo: ‘Andate, fratelli e sorelle, portate frutto, quei frutti che il Signore attende da voi!’”.