Diocesi: Ischia, domani riapre al culto la chiesa dello Spirito Santo. Offerte devolute ai terremotati

Dopo importanti e necessari lavori di restauro, domani, mercoledì 30 agosto, sarà riaperta al culto la chiesa parrocchiale dello Spirito Santo – Santuario di san Giovan Giuseppe della Croce, in Ischia Ponte. Nel corso della celebrazione eucaristica che il vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, presiederà alle 19.30, avverrà anche l’intronizzazione della statua di san Giovan Giuseppe della Croce, “momento che – si legge in una nota – tradizionalmente apre i festeggiamenti settembrini in onore del santo patrono della diocesi”. Giovedì 31 agosto, alle 9 presso la chiesa dello Spirito Santo, si terrà invece la messa del patrocinio di san Giovan Giuseppe, “per invocare la sua protezione contro i terremoti, i flagelli naturali ed ogni male”. Nella nota si ricorda anche che “in relazione all’evento sismico verificatosi il 21 agosto scorso e che tanto dolore ha provocato sul territorio isolano, in modo particolare nella zona alta di Lacco Ameno e Casamicciola, il Comitato festeggiamenti in onore di san Giovan Giuseppe della Croce, insieme al parroco don Carlo Candido e alla Caritas diocesana, e in comunione con mons. Lagnese, ha deciso di devolvere l’intera questua effettuata sul territorio isolano, nonché le offerte che saranno raccolte durante i festeggiamenti, alle famiglie di Lacco Ameno e Casamicciola che più di tutte stanno vivendo momenti di sconforto e dolore”. Anche le iniziative collaterali previste, come la Pesca di beneficenza e gli stand gastronomici, andranno a sostenere questa importante causa. Non vi sarà inoltre lo sparo di fuochi pirotecnici, né la tradizionale diana mattutina.