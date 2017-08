Cristiani: card. Bagnasco, non essere “presenze di lamento ma di responsabilità”

“Essere delle persone mature, adulte, non significa avere accumulato esperienze, visitato molti luoghi, visto molte persone, conoscere lingue diverse, avere grande cultura” perché “possiamo rimanere dei superficiali, degli immaturi bisognosi di dipendere da qualcuno o di legare a sé gli altri”. Ad affermarlo il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente del Ccee, nell’omelia che ha pronunciato ieri sera in occasione del tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora della Guardia nella vigilia della festa. “Tale modo di vivere – ha proseguito – porta a crederci di essere il centro del proprio ambiente della famiglia, del lavoro, della parrocchia, del gruppo”. Ma, in questo modo, si vive “rimanendo incapaci di allargare lo sguardo sul mondo; incapaci perché infantili, cioè indisponibili a morire per gli altri senza nulla pretendere”. L’invito è a non rimanere “chiusi in noi stessi, abili a recriminare ma non a costruire”, a non essere “presenze di lamento ma di responsabilità” e a diventare “decisi, a metterci la faccia per una ‘normalità’ diversa da quella che viene propagandata e che sembra sempre più diffondersi”. Nell’omelia il cardinale ha poi invitato a non “ripiegarci mai su noi stessi”, a non “vivere la vita” come “turisti” con il rischio di “fotografare tutto”. Un atteggiamento che “può portare ad accumulare nella mente il più possibile nel segno della quantità delle cose belle, ma non della intensità della bellezza”. “Questo modo di fare – ha detto – se diventa uno stato dell’anima, deturpa non solo il bello che si esprime nell’arte e nella natura, ma la vita stessa e gli altri. Fa correre da un posto all’altro, da una cosa all’altra, da una persona all’altra. Ma non aiuta a vivere: fa consumare tutto, ma non gustare niente”.