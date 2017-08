Corridoi umanitari: Giro (ministero Esteri), “non dobbiamo compiere l’inversione etica di dare la colpa ai poveri”

“Non dobbiamo compiere l’inversione etica di dare la colpa ai poveri. Non deve avvenire nel nostro Paese. Non è colpa dei poveri se sono poveri. Non è colpa dei rifugiati se sono rifugiati e non è colpa di questi nostri amici se sono venuti oggi qui da noi ed hanno dovuto lasciare le loro case”. Lo ha detto Mario Giro, vice-ministro degli Esteri, rivolgendo questa mattina a nome del governo italiano un saluto ai 35 profughi siriani, giunti in Italia grazie al progetto dei corridoi umanitari.

“Noi italiani davanti a questi fenomeni – ha poi aggiunto – dobbiamo mantenere la nostra dignità e non essere vittimisti, perché sul vittimismo si possono costruire mostruosità”. Giro ha quindi assicurato l’impegno del governo italiano a “mettere insieme umanità e giustizia, solidarietà e sicurezza” e poi, commentando al Sir il vertice Africa/Europa che si è tenuto ieri a Parigi, ha parlato di un incontro “importante” nella speranza che “finisca la rivalità franco-italiana sulla Libia”, che segni davvero “l’inizio della fine del Trattato di Dublino che è ingiusto per i Paesi di frontiera come l’Italia e la Grecia” ed avvii “il coinvolgimento africano nella gestione comune di flussi come chiediamo da tempo”. Riguardo agli hostpot in Africa, Giro ha sottolineato quanto sia “importante rendere possibile fare domanda di protezione umanitaria già in questi centri in Africa prima di affrontare il deserto e poi il mare. Soprattutto per farla finita con i viaggi della morte. È una possibilità che l’Italia chiede da tempo”. Sull’impegno infine dell’Europa nella gestione dei flussi migratori, il vice-ministro ha detto che il vertice di Parigi rappresenta “un passo verso una politica comune” ma poi immediatamente ha aggiunto: “Aspettiamo i fatti”.