“Ci hai fatti per Te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te” (Sant’Agostino, Le Confessioni, I,1,1): è il tweet che Papa Francesco, dal suo account Pontifex, ha dedicato oggi a Sant’Agostino. Il Pontefice lo ha voluto ricordare citando l’incipit delle Confessioni.

“Ci hai fatti per Te e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te” (Sant’Agostino, Le Confessioni, I,1,1) — Papa Francesco (@Pontifex_it) August 28, 2017