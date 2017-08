Papa Francesco: Angelus, prega per le vittime delle alluvioni in Bangladesh, Nepal e India. “Vicinanza ai fratelli rohingya”

“Nei giorni scorsi, grandi alluvioni hanno colpito il Bangladesh, il Nepal e l’India. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni e prego per le vittime e per quanti soffrono a causa di questa calamità”. Lo ha detto il Papa dopo l’Angelus di ieri. “Sono arrivate tristi notizie sulla persecuzione della minoranza religiosa i nostri fratelli rohingya. Vorrei esprimere tutta la mia vicinanza a loro; e tutti noi chiediamo al Signore di salvarli e suscitare uomini e donne di buona volontà in loro aiuto, che diano loro i pieni diritti. Preghiamo anche per i fratelli rohingya”.