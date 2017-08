Giornata custodia Creato: Assisi, il 31 agosto convegno dedicato a proposte per un “futuro sostenibile e felice

Sarà dedicato a “Sulle spalle dei giganti – Proposte per un futuro economico e sociale sostenibile e felice” il convegno che si svolgerà giovedì 31 agosto, ad Assisi, per iniziativa di Comune di Assisi, Cei, diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e diocesi di Gubbio, con il patrocinio della Regione Umbria e la collaborazione della Scuola di economia civile. L’iniziativa, in programma dalle 16 presso la sala stampa del Sacro convento, rientra nel Tempo del Creato che va dal 1° settembre, Giornata mondiale di preghiera per il Creato fino al 4 ottobre, festa di San Francesco. “Il convegno si legge in una nota – vuole essere un momento di confronto per parlare anche concretamente di azioni e iniziative per la tutela della ‘casa comune’ e lo sviluppo sostenibile del pianeta”. Dopo i saluti di padre Mauro Gambetti, custode del Sacro convento di Assisi, del sindaco Stefania Proietti, della presidente del Consiglio regionale umbro Donatella Porzi e del vescovo di Gubbio, mons. Mario Ceccobelli, spazio alle relazioni di diversi esperti. Interverranno, tra gli altri, Luigino Bruni, docente alla Lumsa, Cecilia Dall’Oglio, European programs manager al Movimento cattolico mondiale per il clima, e Andrea Stocchiero, responsabile delle attività di policy e advocacy di Focsiv.

“Si parlerà anche dello Spirito di Assisi – prosegue la nota – alla luce della giustizia climatica, dell’eguaglianza sociale e del dialogo interreligioso con padre Egidio Canil”. Seguiranno le testimonianze e le prospettive finali che verranno tracciate dal vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino. In serata è prevista la veglia di preghiera presso la tomba di san Francesco.