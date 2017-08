Diocesi: Milano, “EduCare”, percorso per educatori dei gruppi preadolescenti e adolescenti

Torna a settembre il tradizionale percorso di formazione organizzato dalla diocesi di Milano e dedicato agli educatori dei gruppi preadolescenti e adolescenti dal titolo “EduCare”, incentrato quest’anno sul tema dell’educarsi all’amore. Tre le relazioni previste: la prima, guiderà a comprendere come il mistero di Dio, rivelato in Gesù, educa all’amore. La seconda, dai contorni antropologici, mostrerà – spiegano gli organizzatori – come la dimensione affettiva nell’uomo dimora accanto alle altre emozioni dell’esperienza umana, mentre la terza rifletterà su come aiutare gli educatori ad accompagnare gli adolescenti nel cammino di scoperta ed educazione della relazione di amore. Per l’occasione, saranno attivate nove sedi sul territorio diocesano, dove gli incontri si svolgeranno dalle 20.45 alle 22.30: Gavirate (oratorio San Luigi Gonzaga); Giussano (oratorio San Giovanni Bosco); Oggiono (oratorio San Filippo Neri); Bareggio (oratorio San Luigi); Gallarate (oratorio San Giovanni Paolo II); Gorgonzola (oratorio San Luigi); Cesano Maderno (oratorio San Giovanni Bosco); Rozzano (oratorio Sant’Ambrogio); Busto Arsizio (oratorio San Luigi). Verranno inoltre attivate due sedi di “EduCare full”, dalle 9.30 alle 16, a Vimercate (oratorio Cristo Re) e a Milano (oratorio Ognissanti): le iscrizioni sono on line. Ogni singolo incontro sarà occasione di ascolto, di confronto e di formazione.

Ciascuno potrà scegliere una delle quattro date e sedi dislocate sul territorio. Il 9 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, nel Centro Ambrosiano di Seveso. Il 10 settembre, dalle 16 alle 19, all’oratorio Sant’Andrea. Il 16 settembre, dalle ore 9.30 alle 12.30, all’oratorio San Filippo Neri. Il 17 settembre, dalle 16 alle 19, all’oratorio San Giovanni Bosco di Carnago. Per iscriversi c’è tempo fino al giovedì precedente l’incontro. Info: tel. 0362.647500; giovani@diocesi.milano.it.