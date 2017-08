Terremoto a Ischia: Caritas, “nessuna autorizzazione a chiedere offerte in contanti per suo conto”

“La Caritas della diocesi di Ischia rende noto che non ha autorizzato nessuno a chiedere offerte in contanti per suo conto, in quanto in questo momento, in attesa di avere maggiore chiarezza delle tipologie di intervento, si sta attivando con le proprie forze”. Lo rende noto un comunicato diffuso, nella tarda serata di ieri, dalla diocesi di Ischia, dopo il sisma che ha colpito l’Isola verde, la sera del 21 agosto. “Per i tanti che chiedono di voler devolvere la propria offerta in favore dei terremotati di Casamicciola Terme e Lacco Ameno – prosegue la nota – possono servirsi delle seguenti coordinate bancarie: Curia vescovile di Ischia – Caritas diocesana IBAN IT 42 B 01030 39931 000002699787 Cod. BIC: PASCITM1N88 Causale: Emergenza terremoto Ischia”.