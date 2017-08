Tendopoli dei giovani: giornata finale al santuario di San Gabriele per la kermesse ai piedi del Gran Sasso

Si conclude oggi al santuario di San Gabriele, in provincia di Teramo, la 37esima edizione della Tendopoli dei giovani. Alla giornata finale parteciperanno altri ragazzi, che si aggiungeranno a quelli che hanno dato vita alla kermesse giovanile ai piedi del Gran Sasso. L’ultimo momento dell’iniziativa sarà la messa celebrata da mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno e assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica. Domani, invece, in occasione della Festa di San Gabriele, protettore dei giovani, migliaia di pellegrini arriveranno al santuario da ogni parte d’Italia per la festa annuale. La messa, alle 11, sarà presieduta dal vescovo di Teramo-Atri, mons. Michele Seccia. Alle 12 è prevista una preghiera di affidamento dei bambini e dei ragazzi al santo. Alle 15 padre Maurizio De Sanctis presenterà il musical su San Gabriele dal titolo “Balla con Dio” da lui interpretato. Ci sarà anche un intervento del comico abruzzese ‘Nduccio con una testimonianza su San Gabriele. Alle 16 sarà celebrata una messa in ricordo delle vittime del terremoto di Amatrice e Arquata del Tronto. I festeggiamenti si concluderanno alle 17 con la processione dell’urna del santo.