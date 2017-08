Minacce al Papa: card. Parolin, “non possono non preoccupare, ma in Vaticano credo non ci siano misure addizionali”

(dall’inviato a Rimini) – Le minacce al Papa “non possono non preoccupare” ma “credo che in Vaticano non ci sono misure addizionali. Per quanto io sappia si continua con lo stesso livello di attenzione e di sicurezza che c’è stato in questi tempi”. Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha commentato – arrivando questa mattina al Meeting di Rimini – le minacce al Papa e al Vaticano da parte di jihadisti vicini all’Isis. “Ho visto ieri il video che hanno trasmesso in televisione”, ha aggiunto, rilevando che “non può non preoccupare, soprattutto per questo odio insensato che c’è”.