Diocesi: Campobasso-Bojano, termina domani il festival dei giovani “Gioia piena”

Si concluderà domani il festival dei giovani “Gioia piena”, in corso a Petrella Tifernina, in provincia di Campobasso, con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano. La messa, in programma alle 11,30, sarà preceduta da canti e testimonianze, mentre la giornata si concluderà alle 21 con lo spettacolo “The Best Way” con la partecipazione del cantante Lorenzo Belluscio. Durante il festival si sono alternati momenti di preghiera e musica, rosario collettivo, workshop e celebrazioni. L’iniziativa, nata in preparazione del Sinodo dei giovani del 2018, è inserita nel cammino sinodale diocesano, iniziato lo scorso anno sul tema della gioia e che terminerà nel 2019. Tra gli ospiti, l’attrice Sarah Maestri, il giornalista Paolo De Chiara e la cantante che duetta con Andrea Bocelli, Ilaria Della Bidia, in collegamento da New York. Collegamenti in diretta anche con due centri della comunità Nuovi Orizzonti, quello di Medjugorje e quello del Brasile. Il festival è stato organizzato dalla diocesi Campobasso-Bojano, dalla parrocchia San Giorgio Martire e dalla comunità Nuovi Orizzonti.