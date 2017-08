Azione cattolica: campo di volontariato giovani ambrosiani. Domenica messa con l’arcivescovo eletto Delpini

Prende il via oggi, e proseguirà fino a sabato 2 settembre, presso l’oratorio di Venegono Superiore – Centro Shalom, il campo di volontariato dell’Azione cattolica ambrosiana, organizzato dal settore Giovani. Il campo di volontariato è un’esperienza rivolta ai giovanissimi e ai giovani dai 14 ai 30 anni della diocesi di Milano. “Al campo si lavora insieme dalla mattina alla sera, ma il fine – spiega una nota dell’Ac di Milano – è quello di scoprire la gratuità del lavorare, raccogliendo fondi per un progetto di solidarietà. Il campo è vissuto nella condivisione delle gioie e delle difficoltà della vita comunitaria. Si vive infatti nell’essenzialità e nella totale autogestione”. Durante la giornata i giovani sono divisi in gruppi e, a rotazione, svolgono le seguenti mansioni: sistemazione di un edificio del Comune di Cairate, che diventerà la “Casa delle associazioni”, in collaborazione con l’associazione “Officina Casona”; attività di manutenzione verde, imbiancatura scuole e pulizia fontanili in collaborazione con il Comune di Venegono Inferiore e la Protezione civile; attività con i Missionari Comboniani di Venegono Superiore; lavoro negli orti solidali e gestione del Market solidale con l’associazione “Casa della città solidale” di Tradate. Per tutta la cittadinanza sarà organizzato martedì 29 agosto, presso la piazza delle Associazioni a Venegono Inferiore, un Aperifilm: alle 20.30 i giovani offriranno un aperitivo, mentre alle 21 ci sarà la proiezione della pellicola “The Crow’s Egg”, film indiano sul tema dei “muri” interni e generazionali, culturali e fisici, in collaborazione con il Coe.

Domenica 28 agosto, alle ore 18.15, i ragazzi parteciperanno alla messa in chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore, che sarà celebrata dall’arcivescovo eletto mons. Mario Delpini. “Costruire una casa, sporcarsi le mani, vivere insieme: sfide alte per giovani e studenti desiderosi di dare alla propria vita un significato profondo”, spiega Francesco Corti, responsabile del campo. “Per scoprire il bello della gratuità e la voglia di spendersi per l’altro attraverso lavori di fatica, socialmente utili, artistici, di concetto. Un’esperienza indimenticabile in cui vivere la semplicità, l’impegno per l’altro, la bellezza di ‘sporcarsi le mani’, l’intensità di momenti di preghiera insieme, la Messa e la vivacità del confronto con altri ragazzi della nostra età, più piccoli e più grandi, crescendo insieme”. Martino Incarbone, assessore ai servizi del Comune di Venegono Inferiore, afferma: “Siamo contenti di sostenere questa bellissima iniziativa di volontariato per giovani e il Comune di Venegono Inferiore e i suoi cittadini potranno beneficiare dei frutti del lavoro gratuito di questi ragazzi. Nel nostro comune prestano servizio più di 50 volontari, a fronte di 24 dipendenti, che aiutano e completano il lavoro del Comune. Per questo motivo abbiamo voluto dare il sostegno ufficiale al campo dell’Azione cattolica e dando ove possibile un supporto organizzativo e di contatti”.