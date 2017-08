Amatrice: domani il concerto gratuito capitanato da Luca Barbarossa con Siae e Comune

A un anno dal terremoto che ha colpito il Centro Italia, non solo dolore ma anche speranza. E a rimarcare questo desiderio di riscatto sarà anche il grande concerto gratuito “Amatrice nel cuore”, domenica 27 agosto dalle 15.00 ad Amatrice, in località Cardito, evento musicale sotto la direzione artistica di Luca Barbarossa e promosso grazie al supporto di Siae, Comune di Amatrice e Forze dell’ordine.

Tanti gli artisti coinvolti: Gianni Morandi, Carmen Consoli, Irene Grandi, Mannarino, Tosca, la Social Band. Una giornata di aggregazione nel rispetto delle ferite del passato ma nel segno di un futuro più sicuro. Il concerto vuole essere, ha sottolineato Luca Barbarossa, un contributo alla ricostruzione “non solo di ciò che è crollato fisicamente ma del tessuto emotivo, il più difficile da ricostruire”.

“Ricordiamoci – ha precisato Barbarossa – che siamo in una zona terremotata. Cercate di venire su con macchine e navette piene, attrezzatevi per camminare, siamo a 1.300 metri di altitudine in pieno giorno, col sole di agosto, e non si potrà parcheggiare a ridosso dell’area prescelta. Dev’essere una giornata di festa, di memoria e di musica”. Date le tantissime richieste di partecipazione, molte le misure di sicurezza e controllo. Per ottenere gratuitamente i pass auto: clicca qui. Inoltre, sarà garantito un ingresso per i mezzi dei diversamente abili e un’area dedicata in zona concerto. Per informazioni: info@otrlive.it.

L’evento è reso possibile anche grazie all’impegno della Siae, nell’ambito di un protocollo d’intesa con il Comune laziale “Siae per Amatrice”, patrocinato dal MiBACT. “L’accordo tra il Comune di Amatrice e Siae – ha dichiarato Gaetano Blandini, direttore generale Siae – ha un alto valore reale e simbolico per quest’area così duramente colpita. Attraverso le attività che abbiamo posto in essere abbiamo voluto infatti dare un contributo concreto per la ripresa, nella convinzione che la cultura è la base attraverso cui passa ogni ricostruzione”.