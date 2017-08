A Sua Immagine: sabato 26 agosto, “Caravaggio. L’ombra e la luce”. Domenica 27 agosto, “Il perdono: via per la pace”

L’arte di Caravaggio sarà protagonista della puntata di “A Sua Immagine”, sabato 26 agosto alle 17.10 su Rai Uno. La conduttrice Lorena Bianchetti – “A Sua Immagine” è un programma Rai in collaborazione con la Chiesa Cattolica Italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani –porterà il pubblico a riscoprire alcuni celebri dipinti del pittore bergamasco, visitando le principali chiese di Roma: da San Luigi dei Francesi a Sant’Agostino in Campo Marzio, sino a Santa Maria del Popolo. Nel corso della puntata interverrà anche l’attore Alessio Boni, protagonista nel 2008 della miniserie Rai dedicata al pittore. Alle 17.30 seguirà il consueto spazio “Le ragioni della speranza” con don Maurizio Patriciello, questa settimana in visita al Centro Astalli di Palermo.

Domenica 27 agosto, alle 10.30 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” insieme a Lorena Bianchetti troveremo il giornalista-scrittore Angelo De Nicola e l’esperto di spiritualità medievale Walter Capezzali. Tema della puntata è il perdono, in occasione della 723ª Perdonanza Celestiniana, celebrata ogni anno a L’Aquila il 28 e il 29 agosto. Sarà così l’occasione per ripercorrere le origini della Perdonanza, il messaggio di pace, solidarietà e riconciliazione espresso con il Perdono di Celestino V nel 1294.

Alle 10.55 linea alla Santa Messa, con la celebrazione eucaristica trasmessa in diretta su Rai Uno dalla chiesa di Sant’Ambrogio in Sambruson di Dolo (VE), con la regia di Dino Cecconi e il commento di Franca Salerno. Alle ore 12.00 collegamento in diretta con l’Angelus di papa Francesco da piazza San Pietro.