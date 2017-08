Tv2000: da settembre “Città invisibili”, otto documentari su modelli di convivenza possibile in Italia

Riace 24 Aprile 2017 - Photo: Enrico de Divitiis / www.enricodedivitiis.it

“Città invisibili”: otto documentari per altrettanti luoghi nel nostro Paese, modelli di convivenza possibile, storie di quotidiana e straordinaria accoglienza. Su Tv2000, a partire dal 16 settembre, tutti i sabato alle ore 19. “In un continuo rimando tra il conosciuto e lo sconosciuto, tra il dicibile e il taciuto, un viaggio in Italia per svelare luoghi, storie e realtà di accoglienza e integrazione possibile – si legge in una nota -. Un mondo sommerso di esperienze in cui qualcuno ha avuto il coraggio di provare a trasformare la paura in opportunità e l’utopia in realtà. Emergono così le città invisibili, nascoste dietro il racconto del visibile che invade le cronache dei tg e dei giornali”. Otto documentari per altrettante città invisibili presenti nel nostro Paese, otto modelli di convivenza possibile, otto storie di quotidiana e straordinaria accoglienza. Queste le puntate: “L’utopia realizzata di Riace”; “Roma”; “‘Sfrutta zero’ in Puglia”; “L’accoglienza diffusa a Trieste”; “I cantieri meticci di Bologna”; “Treviso”; “Padovacasa a colori”; “Settimo Torinese-Centro Fenoglio”. La regia è di Massimo Ferrari.