Terremoto a Ischia: Napoli, il card. Sepe in visita al piccolo Ciro, ricoverato al Santobono. Gli ha regalato maglietta del Napoli

Questa mattina, il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, si è recato all’Ospedale Santobono per far visita al piccolo Ciro, il maggiore di tre fratellini, restato per 16 ore sotto le macerie per il crollo della casa ad Ischia, per la scossa di terremoto del 21 agosto. Il porporato è stato accolto dal direttore generale, Annamaria Minicucci, che, assecondando il desiderio espresso dall’arcivescovo, lo ha accompagnato nella cameretta dove è ricoverato il “grande” Ciro, che, subito dopo il crollo ha protetto e incoraggiato il fratellino più piccolo Mathias. “Al capezzale del piccolo paziente – si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Napoli – il card. Sepe si è intrattenuto amorevolmente e simpaticamente, scambiando con lui poche battute per non affaticarlo, rivolgendogli parole di augurio per la guarigione e per la vita e donandogli una maglietta del Calcio Napoli, che Ciro ha gradito con gioia, accettando anche un’altra maglietta che l’arcivescovo ha portato per il fratello più piccolo”.