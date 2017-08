Terremoto a Ischia: card. Sepe, domenica 10 settembre colletta in tutte le chiese di Napoli per aiutare la popolazione colpita dal sisma

(Foto: AFP/SIR)

Una colletta in tutte le parrocchie, i santuari e le basiliche, le rettorie della diocesi di Napoli, durante le celebrazioni eucaristiche di domenica 10 settembre, “per testimoniare concretamente vicinanza, solidarietà e sostegno alle comunità ischitane colpite dal terremoto del 21 agosto scorso e particolarmente alle famiglie che hanno perduto o lasciato la propria abitazione e stanno vivendo un reale disagio”. Lo ha deciso il cardinale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, il quale, sin dal primo momento sta seguendo l’evolversi della situazione tenendosi costantemente in contatto con il vescovo di Ischia, mons. Pietro Lagnese, e con i vescovi delle varie diocesi della Campania, con i quali, come presidente della Conferenza episcopale regionale, nei giorni scorsi aveva concordato l’immediata attivazione delle rispettive Caritas in maniera coordinata, ad evitare che lo spontaneismo potesse creare confusione e dispersione di energie e risorse.

Proprio in tale ottica, si legge in una nota, “l’arcivescovo di Napoli ha dato precise indicazioni al direttore della Caritas diocesana, don Enzo Cozzolino, il quale si è incontrato con il vescovo Lagnese e il direttore della locale Caritas, don Gioacchino Castaldi. Con loro ha fatto una valutazione delle maggiori e più urgenti esigenze, sulle quali ha riferito al card. Sepe, che si è preoccupato anche di contattare personalmente il prefetto Carmela Pagano, alla quale ha confermato la disponibilità collaborativa di tutte le diocesi campane”. Al direttore della Caritas, poi, ha dato incarico di coordinare la colletta diocesana, nonché la raccolta di fondi, di viveri, di abbigliamento e di quant’altro verrà segnalato dal vescovo della diocesi consorella di Ischia attraverso la Caritas.