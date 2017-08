Teologia: dal 29 agosto riaprono le iscrizioni per la Facoltà del Triveneto

Due percorsi di studio, in diverse sedi del Triveneto, aperti ai laici, uomini e donne, che desiderino acquisire una preparazione teologico-umanistica di livello universitario tramite lo studio della filosofia, della Bibbia, della storia, della teologia, delle scienze umane. È questa, in sintesi, la proposta formativa della Facoltà teologica del Triveneto, che dal 29 agosto riapre le iscrizioni all’anno accademico 2017/2018.La Facoltà conta oggi 2131 studenti, di cui circa 1650 laici, e 366 docenti. È possibile scegliere fra il percorso di Teologia (articolato in tre cicli: baccalaureato, licenza, dottorato – disponibili nella sede di Padova) e il percorso di Scienze religiose (laurea e laurea magistrale – negli Istituti superiori di Scienze religiose collegati in tutto il Triveneto). Il primo ciclo (baccalaureato) del percorso di teologia offre agli studenti una formazione completa in vista della professione di insegnante di religione cattolica. Si struttura in un quinquennio di base filosofica e di approfondimento teologico, con la possibilità di spendere alcuni crediti seguendo corsi in convenzione con le Università degli studi di Padova e di Verona, con l’Accademia di belle arti di Verona e con i conservatori musicali di Verona e Vicenza. Il secondo ciclo (licenza – biennio di specializzazione nei due indirizzi: teologia pastorale e teologia spirituale) mira alla qualificazione e aggiornamento dei presbiteri, degli operatori pastorali e dei laici interessati ad approfondire alcune tematiche. Per l’anno accademico 2017/2018 propone due seminari-laboratori su temi di attualità: l’indirizzo di teologia pastorale, in sintonia con il prossimo Sinodo dei vescovi, si occuperà di “Scelte di vita e vocazione. Accompagnare nel discernimento il cammino dei giovani”; l’indirizzo di teologia spirituale si soffermerà sulla domanda di spiritualità, oggi quanto mai emergente: “Ricerca ed esperienza del senso nell’epoca post-secolare. Provocazioni, interrogativi, chance per la spiritualità cristiana”. I singoli corsi e i seminari-laboratori possono essere frequentati anche come uditori. Per chi desidera completare la formazione teologica, è a disposizione il terzo ciclo di studi (dottorato di ricerca), che permette agli studenti di elaborare un contributo originale allo sviluppo della ricerca teologica e li abilita all’insegnamento e alla ricerca presso facoltà ecclesiastiche e istituti teologici a livello universitario. Il percorso di scienze religiose può essere seguito negli Istituti superiori di Scienze religiose collegati alla Facoltà, con sedi in tutto il Triveneto.