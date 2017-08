Spiritualità: le spoglie di San Leopoldo in Montenegro e Croazia

Dopo l’esperienza del viaggio a Roma, Loreto e Bologna per la traslazione temporanea e l’ostensione volute da Papa Francesco in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia (3-11 febbraio 2016) e la successiva ostensione a Zagabria su richiesta della Chiesa croata (13-18 aprile 2016), con quasi 250mila pellegrini provenienti da tutta la Croazia, si profila un nuovo viaggio per san Leopoldo. È stato il vescovo di Cattaro/Kotor (Montenegro), mons. Ilija Janjić, a chiedere che l’urna contenente le spoglie mortali di san Leopoldo arrivi fino al suo paese natale, Castelnuovo di Cattaro/Herceg Novi. Qui, i fedeli cattolici – il 3,5% della popolazione residente in Montenegro – sono pochi rispetto ai tempi dell’infanzia del santo confessore cappuccino, e attendono con ansia di riabbracciare il loro conterraneo perché “interceda grazia e rinvigorisca la fede di una popolazione provata, in tempi recenti, dalla secolarizzazione e dalle conseguenze della guerra nella ex-Iugoslavia. Durante il trasferimento – si legge in una nota – l’urna farà sosta presso la cattedrale di Zara mentre, nel viaggio di ritorno a Padova, nelle chiese dei frati cappuccini a Dubrovnik, Spalato e Fiume. La Provincia croata dei cappuccini, d’intesa con le diocesi locali, ha predisposto un programma per l’accoglienza dell’urna e l’animazione spirituale dei devoti che arriveranno, con celebrazioni eucaristiche e del sacramento della riconciliazione”.

L’urna del santo viaggerà a bordo di un’ambulanza condotta dai volontari della Croce Verde di Padova (10 volontari assicureranno i turni di servizio nelle diverse giornate). Il corteo, che comprende anche sei frati cappuccini e due sacerdoti diocesani, sarà scortato fino ai confini con la Slovenia da carabinieri del Comando di Padova. Qui, alla medesima funzione di scorta d’onore e di sicurezza, subentreranno agenti della polizia di stato sloveni e poi croati. La partenza dell’urna con le spoglie mortali di san Leopoldo è programmata per le ore 6.30 di giovedì 14 settembre, con destinazione la cattedrale di Zara, dove l’urna sarà esposta alla venerazione dei fedeli fino al 16 settembre, per poi proseguire verso Ragusa/Durovvnik. Il 17 l’arrivo a Spalato, l’ultima tappa a Fiume, dove l’urna arriverà il 18 pomeriggio per ripartire nel pomeriggio del giorno dopo. A Padova, il 19 settembre, è previsto alle ore 17 un rito di ringraziamento.