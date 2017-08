Solidarietà: Fidas, domani la “24Ore del donatore” in provincia di Verona

Al via domani, presso le Antiche Terme di Giunone di Caldiero, in provincia di Verona, la “24Ore del donatore”, giunta alla decima edizione. A partire dalle 16 di sabato fino alla stessa ora di domenica, i partecipanti si alterneranno in una staffetta, nuotando ciascuno per 15 minuti. In acqua ci saranno donatori di sangue della Federazione italiana associazioni donatori di sangue, provenienti da tutta Italia, che si passeranno il testimone nella piscina olimpionica per ricordare che “il bisogno di sangue non si ferma mai”. Quest’anno alla manifestazione parteciperanno il campione italiano di paratriathlon Manuel Marson, atleta ventunenne ipovedente, Arianna Barbieri, dorsista delle Fiamme Gialle che detiene il record italiano dei 100 metri dorso, conquistato alle Olimpiadi di Londra 2012, e gli atleti delle Fiamme Oro Rodolfo Valenti e Andrea Volpini. “Con la 24 Ore concludiamo la serie di attività dell’estate Fidas, ma continuiamo a portare avanti l’impegno di sensibilizzazione nei confronti di tutta la popolazione – sottolinea il presidente nazionale Fidas Aldo Ozino Caligaris –. Questi ultimi mesi sono stati particolarmente complessi per il sistema trasfusionale per una serie di concause che hanno portato a una diminuzione dei donatori e a una carenza di terapia trasfusionale che ha interessato diverse regioni d’Italia. Per questo è indispensabile che le associazioni intensifichino la propria attività, attraverso un’azione costante di informazione e invito”.