Solidarietà: Borgo a Mozzano, al via il primo campus dei giovani delle Misericordie

I giovani volontari delle Misericordie si riuniscono dal 28 agosto al 3 settembre a Borgo a Mozzano in provincia di Lucca: nel primo campus “G.eMMe”. Si chiama infatti “G.eMMe” il movimento giovanile delle Misericordie italiane che si è costituito oltre un anno fa durante l’assemblea nazionale delle Misericordie di San Giovanni Rotondo. Il gruppo è composto da “Confratelli” che vanno dai 16 ai 30 anni. Saranno circa 50 i partecipanti al campus che si svolgerà nel comune della Garfagnana, tema di questo primo appuntamento sarà “Il servizio” . Nei primi giorni i giovani saranno proprio impegnati a svolgere il proprio servizio in alcune Misericordie della provincia di Lucca, contribuendo alle normali attività delle Confraternite. Successivamente i partecipanti al campus visiteranno altre realtà di servizio della città di Lucca, come, ad esempio, “Daccapo” il sistema di riuso solidale della Caritas ed “Il villaggio del Fanciullo”. Il campus terminerà con la partecipazione dei ragazzi a MiThink il Meeting delle Misericordie della Toscana previsto dal 1° al 3 settembre sempre a Borgo a Mozzano.