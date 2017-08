Sinodo valdese: “sì” alle benedizioni liturgiche per le coppie civilmente unite

Ieri sera il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi, dopo lungo e articolato dibattito, a grande maggioranza ha approvato un documento dal titolo “Famiglie, matrimonio, coppie, genitorialità” in cui viene introdotta, alla luce della nuova legge Cirinnà, la benedizione liturgica per le coppie “civilmente unite” che ne facciano richiesta. Paola Schellenbaum, membro della “Commissione famiglie”, spiega che, con questo documento, non si escludono le preghiere di intercessione, ma si ratifica formalmente una evoluzione – resa necessaria con la nuova legge Cirinnà – in materia di tutela dei diritti delle persone dello stesso sesso lungamente auspicata dalle Chiese metodiste e valdesi, che già nel 2010 avevano introdotto la possibilità di benedire la relazione di coppie omosessuali. Per poter ricevere la benedizione liturgica – si legge in un comunicato diffuso dalla segreteria del Sinodo – rimangono alcuni requisiti, come quello della necessità per almeno uno dei due partner di essere membro di chiesa. Il documento va ben al di là delle questioni legate al riconoscimento delle coppie omosessuali. Con la sua approvazione, metodisti e valdesi riconoscono la pluralità di modelli di comunione di vita e di famiglia presenti nella società, sottolineano la necessità della loro accoglienza e del loro accompagnamento, nonché il proprio impegno nella società a favore dell’ulteriore ampliamento dei diritti su questi temi.