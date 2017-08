Sinodo valdese: Ius soli, “Parlamento proceda ad una rapida approvazione di una legge”

“Il Parlamento proceda ad una rapida approvazione di una legge”. È quanto chiede il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi, riunito a Torre Pellice (To), che, in una serie di ordini del giorno approvati ieri, ha affrontato anche la questione della legge sullo “Ius soli” e i temi dell’accoglienza e dell’integrazione, “esprimendo la propria preoccupazione per l’intensificarsi di un clima di razzismo e xenofobia che trova nei migranti il primo e più visibile bersaglio”. Il Sinodo – si legge in un comunicato diffuso questa mattina – ritiene che “per contrastare razzismo e xenofobia sia indispensabile dotarsi di una legislazione in materia di immigrazione che non favorisca tali atteggiamenti, ma promuova inclusione sociale e accesso al lavoro dei e delle migranti, e contribuisca così anche a cambiare il racconto pubblico sull’immigrazione, sempre più ostaggio di pregiudizi, luoghi comuni e vere e proprie bugie”. Oggi in seduta conclusiva, il Sinodo ha approvato un ordine del giorno che condanna le derive fondamentaliste ma anche “ogni tentativo di strumentalizzare gli attentati di matrice islamista per alimentare campagne xenofobe e islamofobiche e per questo esprime apprezzamento e sostegno alle associazioni islamiche che hanno fermamente denunciato la blasfema strumentalizzazione dell’islam da parte di gruppi radicali e fondamentalisti”.