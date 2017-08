Sgomberi a Roma: mons. Ricchiuti (Pax Christi), “perché queste violenze su persone già umiliate e schiacciate?”

“Al mio rientro da San Salvador, con negli occhi, nella memoria e nel cuore emozioni e commozioni per il Beato Oscar Romero e le tantissime vittime generate dalla sanguinosa guerra civile degli anni ’70-’90, speravo di trovare un clima più sereno e più pacifico. E, invece, davanti ai nostri sguardi sconcertati e increduli stanno passando le immagini di quanto ieri è accaduto a Roma in Piazza Indipendenza. Scontri tra poliziotti e rifugiati (eritrei in gran parte, donne, uomini e bambini), pietre, elmi, scudi, manganelli, lacrimogeni, violente espressioni di invito ai poliziotti ‘a spaccare le braccia’!”. Lo afferma mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi Italia. “Non possiamo non domandarci: ma in che Paese stiamo? Perché queste violenze su persone già umiliate e schiacciate dalla violenza dei loro Paesi d’origine? A quando la bocca chiusa su dichiarazioni di nulla e di comodo, per lasciare il posto a coscienze che si interrogano e a mani che accarezzano, accompagnano e accolgono?”. Per mons. Ricchiuti, “la strada della violenza e della repressione non può essere mai la strada che porta a soluzioni giuste e umane”.