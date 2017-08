Salute: Vercelli, nuovo corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie

È attivo il nuovo corso di laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma, presso la sede di Moncrivello, Vercelli, Casa di cura “Mons. Luigi Novarese”. Al corso universitario, di durata biennale e suddiviso in quattro semestri, è ancora possibile iscriversi fino all’8 settembre per poter accedere al test di ammissione previsto per il prossimo 28 settembre. I posti annuali disponibili sono 20. “Siamo molto felici di aver dato il via a questo nuovo corso di Laurea – spiega la direttrice Renata Spalek – che darà ad esempio la possibilità ai neolaureati di trovare occupazione con ruolo di dirigente all’interno di servizi sanitari in strutture pubbliche o private, di accedere ai master di secondo livello delle professioni sanitarie, e di incrementare la propria carriera in ambito manageriale sanitario e universitario”. Possono accedere al corso gli appartenenti alla classe delle lauree delle professioni sanitarie della riabilitazione: fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali, ortottisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica e podologi. Il corso di laurea magistrale in scienze riabilitative si va ad affiancare a quello di laurea triennale in Terapia occupazionale attivo dal 2005 sempre presso la Casa di cura “Mons. Luigi Novarese”.