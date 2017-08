Rai Due: domani “Sulla via di Damasco” dedica uno speciale a un anno dal terremoto

Ad un anno dal terremoto che colpì il centro Italia, in quel drammatico 24 agosto 2016, alle ore 3.36, “Sulla Via di Damasco” dedica la puntata di domani, sabato 26 agosto (ore 9.25, Rai Due), alla memoria di quei tragici momenti che devastarono la vita, le radici e la storia delle comunità di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e dintorni. Protagonisti del programma di mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti – si legge in una nota – i volti di alcuni sopravvissuti con le loro storie dalle macerie, tra attimi di paura, panico, fino a quell’abbraccio impareggiabile con persone sconosciute che aprirono un varco alla speranza. Così per Patrizia, che da quella notte ha perso il figlio, il marito, i genitori e il cognato. Con suo marito è rimasta bloccata sotto il peso di una trave, assistendo, inerme, all’esalazione del suo ultimo respiro. Poi le urla, le richieste di aiuto, fino all’arrivo di un carabiniere che la tirerà in salvo. Suor Miriana, altra protagonista della puntata, alle 4 di quella notte, stretta tra polvere e crolli, si rassegna all’idea di morire. Verso le cinque, ormai addormentata, sente la voce di un “angelo delle macerie”, un ragazzo che le indicherà la strada per uscire. La puntata, poi, si soffermerà sulla testimonianza di alcuni ragazzi disabili del Centro Sant’Eusanio, a Rieti, che decisero, all’indomani di quel terremoto senza fine, di preparare con le loro mani dei pupazzi da regalare ai bambini sopravvissuti, uno slancio di solidarietà oltre ogni barriera. Per finire il ricordo del terremoto di Arquata e Ussita nelle voci, rispettivamente di Stefano e Giovanni, il primo fornaio, l’altro allevatore.