Polonia: domani a Czestochowa celebrazioni per la festa della Madonna di Jasna Gora

“Affidare la propria sorte alla Vergine Maria e imitare il suo comportamento, la sua fede e le sue virtù è importante proprio per riuscire a far tacere tutte le nostre reciproche invidie, conflitti e litigi”: lo ha sottolineato il presidente dei vescovi polacchi mons. Stanislaw Gadecki invitando i fedeli a festeggiare, domani, 26 agosto, la Vergine di Jasna Gora. Quest’anno le celebrazioni a Czestochowa hanno il carattere particolare in occasione dell’anniversario dell’incoronazione della celebre effige avvenuta nel 1717 per volere del Papa Clemente XI. Il patrocinio della ricorrenza è stato assunto dal governo polacco, i cui rappresentanti, insieme al presidente Andrzej Duda, parteciperanno sabato mattina alla funzione presieduta dal nunzio apostolico, mons. Salvatore Pennacchio. Conformemente alle delibere di ciascuna delle due Camere del Parlamento di Varsavia l’anno 2017 è dedicato alla Vergine Maria Regina di Polonia. Per l’occasione, non solo l’Ufficio filatelico nazionale ha emesso una serie di francobolli e buste commemorative, ma anche la zecca dello Stato ha introdotto in circolazione una speciale banconota con l’immagine della Madonna Nera. “Il significato simbolico e teologico della banconota sottolinea il ruolo particolare svolto dall’immagine della Madonna di Jasna Gora e il culto mariano in genere nella storia del popolo polacco”, sottolinea il custode del museo dell’arte votiva di Czestochowa padre Stanislaw Rudzinski.