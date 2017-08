Pistoia: vescovi toscani, “vicinanza a mons. Tardelli” e “convinta condivisione del suo operato”

“Fraterna vicinanza a mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia”. È quanto esprimono i vescovi delle Chiese della Toscana, in una nota diffusa pochi minuti fa, a firma del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e presidente della Conferenza episcopale toscana. I vescovi delle Chiese della Toscana, si legge ancora nella nota, “manifestano convinta condivisione dell’operato” di mons. Tardelli “nella difficile situazione in cui la comunità cristiana pistoiese si è trovata a vivere la testimonianza evangelica nel compito dell’accoglienza fraterna, nella difesa della dignità di ogni persona umana, nel libero e sereno esercizio dell’azione ecclesiale in ambito dottrinale, liturgico e caritativo”.