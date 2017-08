Pistoia: precisazione della diocesi, “assurde e strumentali polemiche, don Biancalani concelebrerà”

“Di fronte alle assurde e strumentali polemiche scatenate dall’articolo del quotidiano La Repubblica che travisano completamente il senso delle parole e delle azioni di mons. Tardelli, si precisa che il vicario generale don Patrizio Fabbri è stato inviato a concelebrare con don Massimo Biancalani, non a sostituirlo”. Lo riferisce ora una nota della diocesi di Pistoia, in merito alle intimidazioni di Forza nuova nei confronti di don Massimo Biancalani, il sacerdote che giorni fa ha postato foto con i migranti in piscina in una giornata di festa dal lavoro. “Il vescovo ha deciso così affinché sia tutelato un prete che celebra l’eucaristia e perché la Messa non sia profanata da iniziative irresponsabili – si legge nella nota -. Visti i toni che sta assumendo la vicenda la diocesi di Pistoia invita tutti gli attori interessati, in particolare i media, a non contribuire a creare un clima di ulteriore tensione con polemiche gratuite e lontane dalla realtà”.