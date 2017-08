Pistoia: mons. Tardelli, il vicario non sostituisce don Biancalani ma esprime “la mia vicinanza”

“Quello che ho scritto nel comunicato stigmatizzando l’iniziativa di Forza Nuova e invitando tutti a non strumentalizzare l’Eucaristia, è molto chiaro e non ha bisogno di tante spiegazioni. Basta leggerlo. Se ho mandato il mio Vicario Generale l’ho mandato non per sostituire don Massimo ma per concelebrare con lui, manifestare la mia vicinanza, segnalare la necessità del rispetto della celebrazione eucaristica e invitare tutti alla ragione”. Lo puntualizza il vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, riguardo al comunicato diffuso in giornata. “Si tratterà dunque di una Santa Messa festiva ordinaria celebrata dal parroco e dal vicario del vescovo. I toni esasperati con i quali è stata trattata questa vicenda, anche da moti giornali e sulla rete, lo ripeto, non fanno altro che aprire la porta a strumentalizzazioni e polemiche. Quello che conta adesso è che in parrocchia a Vicofaro torni la serenità, per i parrocchiani e per i giovani migranti da essa ospitati”.