Meeting Rimini: curiosità e interesse per le 17 mostre. Alcune saranno itineranti per l’Italia

(dall’inviato a Rimini) – Stanno riscuotendo curiosità e interesse le 17 mostre allestite alla XXXVIII edizione del Meeting di Rimini. Da quella su “Il passaggio di Enea” a quella “In viaggio con Claudio Chieffo”, nel decennale della morte del cantautore, passando per quella su “Ognuno al suo lavoro”, sono tutte – in certi orari – letteralmente prese d’assalto dal popolo del Meeting, incuriosito e desideroso di approfondire anche attraverso le esposizioni – tre delle quali dedicate ai ragazzi – il tema della kermesse. Alcune di queste, come avviene da anni, saranno anche itineranti, cioè allestite nei prossimi mesi in giro per l’Italia per “soddisfare – si legge in una nota – le richieste dei sempre più numerosi visitatori che desiderano portare una mostra vista al Meeting nella propria città per rendere partecipi anche altri di quello che li ha affascinati e per costruire spazi di dialogo e incontro”. “Il popolo del Meeting – spiega Ornella Carciani dell’International Exhibition Service – è da sempre affezionato alle mostre e sono sempre più quelli che visitandole hanno incontrato qualcosa di interessante e vogliono riproporlo”. “La mostra – aggiunge – diventa così occasione di missionarietà ed evangelizzazione oltreché strumento di cultura”. Al vastissimo catalogo delle mostre itineranti esposte negli anni scorsi alla Fiera di Rimini se ne aggiungono quest’anno cinque: “Russia 1917” per il centenario della Rivoluzione d’ottobre, “La Terra più amata da Dio” sulla Terra Santa, “Nuove Generazioni” sui giovani volti dell’Italia multietnica, “Con gli occhi di Marcellino” ispirata al film “Marcellino pane e vino” e “Io Pinocchio”. Della mostra “Nuove Generazioni” è disponibile anche un pacchetto (10 poster e un dvd) pensato soprattutto per le scuole. Su www.meetingmostre.com sono disponibili maggiori informazioni.